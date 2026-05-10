これは筆者自身の体験です。子育てと家事に追われ、心にも体にも余裕がなくなっていたある日、私は限界を感じていました。そんな中、夫に何気なくかけられた一言をきっかけに、外へ出ることに。何気ない時間の中で、支えられていることや、無理をしすぎていた自分に気づかされた出来事です。 気づけば余裕をなくしていた毎日 子育てと家事に追われる毎日で、私はいつの間にか心も体も限界に近づいていました。笑う余裕もなく