3-0判定で中谷撃破2日に行われたボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチは、王者・井上尚弥（大橋）が中谷潤人（M.T）を3-0判定で退けた。東京ドームでの“世紀の一戦”から1週間、井上が中谷をとらえた一撃に注目が集まっている。両者が心技体の全てを注ぎ込み、戦い抜いた“世紀の一戦”。36分の死闘の末、判定で軍配は井上に上がった。11回、井上がワンツーの後に打った右。下からの軌道となったパン