NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」で鮮烈な印象を残した俳優・池内万作が8日までに自身のインスタグラムを更新し、音楽家の妻・本田みちよと結婚10周年を迎えたことを報告した。 【写真】超有名監督×名女優ハイブリッドな息子は両親そっくりにラブラブ 3日に放送された「小谷城落城」で、朝倉義景(鶴見辰吾)の重臣・朝倉景鏡を演じた池内。一乗谷が信長の手に渡るくらいなら自らの手で焼き落とそうとする義景を、背後から一刀