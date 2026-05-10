人気特撮ヒーロー番組「宇宙刑事ギャバン」の主役を務めた俳優の大葉健二さん(おおば・けんじ＝本名・高橋健二＝たかはし・けんじ)さんが、6日に71歳で死去したことを受け、芸能界からお悔やみの声が続々とあがっている。 【写真】かっこよく演じた大葉さん、もう見られない 俳優の塩谷瞬はXで「大葉健二先輩。 デビューしたばかりで、右も左も分からず、ただ熱く走り続けていた僕たちの前に、シュリケン