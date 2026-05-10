もしものときに、焦らないためにチェックしておきたいブラックフォーマル。「持っているから大丈夫」と思っていても、体型が変わって合わなくなっていることもある。シンプルなパンプスと布バッグ、ストッキングなど必要な黒小物も一緒に、平時にチェックしておきたい。 【写真】なるほど！前開きだと着脱が楽なのにオシャレポイントはしっかりおさえてる ブラックフォーマルは、相手への敬意を示す服でもある