語学学習アプリ「Duolingo」のCEOが、面接において重視したという求職者の人柄を見分ける方法を共有しました。履歴書や面接は完璧でも、面接会場にたどり着くまでの過程で見せた態度が実際に採用の決め手になったといいます。Duolingo CEO’s taxi driver test decides who gets hired-before the interview even starts | Fortunehttps://fortune.com/2026/03/26/duolingo-ceo-taxi-driver-interview-test-luis-von-ahn/The Duoli