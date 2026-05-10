【北中米W杯 日本代表選手の恩師を総直撃】【前編を読む】小川航基〈前編〉泊りがけの遠征先で「帰れ！」と言ったら本当に帰ったが…（桐光学園監督・鈴木勝大）FW小川航基（オランダ1部NECナイメヘン／28）10代の頃から「東京五輪世代のエースFW」と言われた小川航基。日本代表デビューを果たした2019年E-1選手権・香港戦でいきなりハットトリックの離れ業をやってのけたが、2021年夏の五輪本番は落選。A代表定着も2024年アジ