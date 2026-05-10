鎌田大地がクリスタル・パレスのECL決勝進出に貢献した5月7日、クリスタル・パレスに歴史的な一夜が訪れた。ホームでの準決勝2ndレグでシャフタール・ドネツクから勝利を収め（2-1）、ウクライナの強豪を退けて手にした、UEFAカンファレンスリーグ（ECL）決勝への切符（計5-2）。欧州主要大会での決勝進出は、120年に及ぶクラブ史上で初の出来事だ。言わば、1924年からホームと呼ぶ、セルハースト・パーク史上最大のビッグゲー