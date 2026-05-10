◇静岡県学生野球春季リーグ最終節第１日静岡産業大３―１日大国際（９日・浜松球場）首位（１１勝１敗）同士による最終節の直接対決で、静岡産業大が日大国際を３―１で下し、３季ぶりの優勝へ王手をかけた。先発した池田幌汰投手（３年）が１失点完投で試合の流れを引き寄せると、同点の８回２死満塁から途中出場の大手塁内野手（３年）が中前２点打を放って勝ち越した。１０日のリーグ最終戦となる日大国際戦に勝てば優勝が