◆サッカー◇高円宮杯Ｕ―１８プリンスリーグ東海第７節静岡学園２―１藤枝東（９日・時之栖サッカー場）静岡学園が藤枝東とのライバル対決を２―１で制し、開幕から無傷の７連勝を飾った。前半３３分にＭＦ安永龍生（３年）が先制点を決め、同３６分にはオウンゴールで２点目。後半８分に１点を返されたが、逃げ切った。１６日開幕の高校総体県大会のため、リーグ戦は一時中断となる。静学はこの勢いに乗って、２年ぶりの県