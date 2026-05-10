◆サッカー◇高円宮杯Ｕ―１８プレミアリーグ第７節ジュビロ磐田Ｕ―１８２−３神戸（９日・ゆめりあ球技場）ジュビロ磐田Ｕ―１８は神戸に２―３で競り負けて２連敗。前半７分にＭＦ奥田悠真（３年）が先制点を奪ったものの追いつかれ、さらに後半５分に失点。同１８分にＭＦ西岡健斗（３年）が同点ゴールを決めたが、同３２分に突き放され、力尽きた。敗れはしたが、磐田は最後までスタンドを沸かせ続けた。１点を追う