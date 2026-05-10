Ｊ１清水に今季から加入したＤＦ日高華杜（２２）とＭＦ大畑凜生（２２）は、ともに法大卒ルーキー。それに加えて、清水入社２年目となるフロントスタッフ井出結夏さん（２３）＝法大卒＝にインタビューを行った。（取材・構成＝伊藤明日香）―プロ４か月、実感は大畑凜生（以下大）「自分のグッズを持ってくれている人を見て、プロになったと感じます。多くのサポーターの応援や、いい選手、スタッフに恵まれて、清水に加