◆パ・リーグ西武―楽天（１０日・ベルーナドーム）楽天・鈴木大地内野手（３６）が１０日の西武戦（ベルーナドーム）でピンク色のアイテムを着用して臨む。同日の試合は５月１０日の「母の日」に合わせて母親への感謝の気持ちを伝えることを目的に、公式戦開催６球場にて「ＮＰＢマザーズデー２０２６」として実施する。ピンク色のバットやスパイクなどこの日に限り特別に使用が許可される。鈴木大はブランドアンバサダー