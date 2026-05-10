☆広島―ヤクルト（１３：３０・マツダスタジアム）広島＝赤木、ヤクルト＝石原８日に首位に浮上したヤクルトは９日の広島戦も松本健の好投＆決勝打で３連勝。敗れた２位の阪神に２ゲーム差をつけた。これで今季のマツダスタジアムでの試合は●〇〇〇〇で、４連勝。同一シーズンのマツダでの連勝は２０２２年の６が最多だが、〇〇〇△〇〇〇で、１分けを挟む。同一シーズンで引き分けを挟まない連勝は２０１２年、２０２１年（２