◆サッカー◇天皇杯静岡県代表決定戦▽決勝ホンダＦＣ−アスルクラロ沼津（１０日・愛鷹多目的競技場）天皇杯サッカーの県代表決定戦が１０日、愛鷹多目的競技場で行われ、ＪＦＬのホンダＦＣとアスルクラロ沼津が対戦する。１１年連続出場を目指すホンダは、過去にＪリーグ勢を倒してサッカー界を驚かせた実績がある。２０１９年にはＪ１札幌、Ｊ２徳島、Ｊ１浦和を次々と破って８強入りした。今季の目標もＪＦＬカップ優