新日本プロレスは９日、江東区のＴＯＫＹＯＤＲＥＡＭＰＡＲＫで記者会見し「ＤＯＭＩＮＩＯＮ６．１４ｉｎＯＳＡＫＡ‐ＪＯＨＡＬＬ」（６・１４大阪城ホール）の主要対戦カードを発表した。ファンに公開した会見では、メインイベントでＩＷＧＰヘビー級王者カラム・ニューマンが前王者の辻陽太と２度目の防衛戦を行うことが発表された。４・４両国国技館でニューマンに敗れ、５・３福岡大会でＡＥＷのアンドラ