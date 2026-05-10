三重県松阪市で登山に出かけた男性（63）の行方が分からなくなっていて、警察と消防は、けさから捜索を始めています。 行方が分からなくなっているのは志摩市の男性（63）で今月9日午後7時ごろ、「登山に行った家族が帰ってこない」と妻から110番通報がありました。警察によりますと、男性は今月9日午前4時に自宅を出て登山に向かい、携帯電話アプリの位置情報では午前11時40分ごろには、松阪市の池木屋山付近にいたことが確認さ