寝ているしずくちゃんの上に、そっとバロンくんを乗せてみた飼い主さん。するとバロンくんはそのまま眠ってしまい、しずくちゃんも嫌がることなくくっついたまま一緒に眠る様子が尊すぎると大きな話題になりました。 「ほっこりして癒されました」「幸せそう」と話題となり、1万回以上再生されています。 【動画：寝ている犬の上に『保護した子猫』を乗せてみた結果→『起きるかな』と思ったら…あまりにも尊い光景】 上に乗