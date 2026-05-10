ボーンヤードから復帰した爆撃機アメリカ空軍は2026年5月6日、B-1B「ランサー」爆撃機が、アリゾナの砂漠に保管されていた状態から復活し、再び飛行可能になったと発表しました。【画像】銀色の機体が飛んだ！ これが、再飛行したB-1B「アポカリプスII」ですこの機体は機体番号「86-0115」で、2021年にアリゾナ州デービスモンサン空軍基地の通称「ボーンヤード（航空機墓場）」へ保管されていましたが、約2年前から再就役に向