北海道・旭川東警察署は、2026年5月10日、東川町に住む無職の女（79）を遺失物横領の疑いで逮捕しました。女は5月6日午後4時半ごろ、旭川市豊岡3条3丁目にあるパチンコ店で、74歳の女性が店内でなくした現金約5万8000円などが入った財布1個を拾い、そのまま横領した疑いが持たれています。警察によりますと、6日に女性から「パチンコ店で財布を落としたが店に届けられていない」と警察に通報があり、事件が発覚。防犯カメラの映像