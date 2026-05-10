札幌・手稲警察署は2026年5月10日、暴行の疑いで住所・職業自称の札幌市西区に住むアルバイト従業員の男（25）を現行犯逮捕しました。男は5月9日午後8時前、札幌市手稲区西宮の沢5条2丁目にある商業施設で、その場に置いてあるカートを蹴って従業員の女性（33）の腹部にカートをぶつける暴行を加えた疑いが持たれています。店舗の従業員から「お客さんと従業員が揉めて、お客さんがカートを蹴って従業員にあたっ