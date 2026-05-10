北海道・旭川中央警察署は2026年5月9日、旭川市江丹別町嵐山でクマの目撃情報が寄せられたと発表しました。5月9日午後8時前、旭川市江丹別町嵐山で、道道98号を走行中のドライバーの女性が前方約200メートルを右から左に横断するクマ1頭を目撃しました。警察によりますと、クマの体長は約1メートルで、道路を横断後に江丹別川の方へと姿を消したということです。警察が現場付近を確認しましたがクマの痕跡は確認