「仕事か家庭か」「昇進のチャンスがあるけど不安」などと悩む人は多い。キャリア発達理論の第一人者によると、人生を充実させる「4つのL」があるという。質問に答えて、「4つのL」をセルフチェックしてみよう。きっと理想のキャリアが見えてくるはずだ。※本稿は、金井芽衣『やりたいことも目標もないので、後悔しないキャリアのつくり方教えてください』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を抜粋・編集したものです。人