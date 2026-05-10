フリーの森千晴アナが９日にＳＮＳを更新。ゴルフを楽しむ姿を公開した。インスタグラムで「ゴルフ！半袖！！！この日は１１４で終わりました１００切りはいつになるんだろう………」とつづり、半袖でピンクと白のゴルフウェアを着てゴルフカートに乗る姿などをアップした。この投稿には「超〜〜可愛い大好き」「ウェアが映えますね〜」「ピンクのウェア似合って素敵」「爽やかで似合います」「大人の余裕を感じて憧れ