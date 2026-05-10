【不定期連載】箱根からロス五輪へ〜MGCに挑むランナーの肖像〜第２回大石巧（スズキ）後編昨年12月の福岡国際マラソンで自己ベスト大幅に更新し、MGC出場権を獲得photo by Nikkan Sport/Aflo箱根駅伝を走ったという事実は同じでも、その物語は一人ひとりまったく違う。区間賞を重ねたスターもいれば、たった一度の出走で思うような成績を残せなかった選手もいる。本連載では、2028年ロサンゼルス五輪代表の座を争うMGC（マ