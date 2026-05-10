友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は就活によくいる意地悪な面接官について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公はある日上司の山本さんに、新卒採用の面接官として選ばれます。そして面接に参加するのですが、就活生に対して山本さんが厳しい質問をしていました。彼の意地悪な質問に驚愕する主人