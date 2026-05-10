今月9日夜、名古屋市千種区の住宅兼店舗で火事がありました。けが人はいませんでした。 警察と消防によりますと、今月9日午後11時過ぎ、千種区清明山で「2階建て建物から炎が見える」などと119番通報が相次ぎました。消防車など20台以上が出動して消火にあたり、火はおよそ4時間後に消し止められましたが、1階に美容院や不動産が入る住宅兼店舗1軒が全焼しました。けがをした人はいないということです。