ゼッテリアから、初夏にぴったりな「アジアンスイーツ＆スナックフェア」が期間限定で登場♡2026年5月13日（水）より、杏仁とマンゴーを組み合わせた爽やかなスイーツや、えびの食感を楽しめるスナックなど全4品が販売されます。トロピカルな味わいとアジアンテイストを気軽に楽しめる、この季節ならではのラインナップに注目です♪ 杏仁×マンゴーの新作スイーツ 今回のフェアで特に注