元プロレスラーの高田延彦（64）が9日、自身のインスタグラムを更新。名車とのショットを公開した。「65歳辺りから乗るクルマ選びをぼちぼちスタートしてみた」とつづり、高級車「ランボルギーニ レヴエルト」とのショットを披露した。「まずは惹かれるクルマがあるのか無いのか？動き始めましょかって事で試乗第一弾」と高田。「現在のベタ惚れ相棒はEV だが、EVと声高に叫ばれてた一時の熱は落ち着いてるのか？まあガソリ