ブレーブスは9日（日本時間10日）、監督としてメジャー歴代4位の通算2504勝を挙げ、米野球殿堂入りを果たしたボビー・コックス氏がジョージア州マリエッタで死去したと発表した。84歳だった。死因などは発表されていない。コックス氏は19年4月に脳卒中を起こし、その後心臓病を患っていたという。現役時代は内野手だったコックス氏は1959年にドジャースと契約したが、メジャーでプレーしたのはヤンキースに所属した68、69年