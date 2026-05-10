「ドジャース−ブレーブス」（９日、ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が試合前の会見で佐々木朗希投手が１１日（日本時間１２日）のジャイアンツ戦に先発することを明言した。本来ならこの日、先発マウンドに上がるローテ順だったが、スネルの復帰に合わせて登板日が変更に。「ロブレスキーとロウキの順番が入れ替わる以外はそのまま」と語った指揮官。カード初戦を託されることになった上で、１２日の第２戦