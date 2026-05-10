車のすぐそばを、10羽ほどのタンチョウが悠々と歩いていく――。北海道を車で移動中、道路脇で出会った迫力ある光景を紹介した動画がThreadsに投稿されると、5万件を超える“いいね”が集まりました。「動物園でしか見たことない」「鶴ってこんなに大きいんですね」と、間近で見る野生のタンチョウの姿に驚きの声が寄せられています。【動画】道路で、長い足を一歩一歩進める神々しい姿投稿主は、北海道・斜里町在住の5児の母、や