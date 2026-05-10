○ブルージェイズ14−1エンゼルス●＜現地時間5月9日ロジャース・センター＞トロント・ブルージェイズ打線が今季最多の20安打・14得点と爆発し、本拠地3連戦を勝ち越し。岡本和真内野手（29）は「4番・三塁」で先発出場し、8試合連続安打となるタイムリーを記録した。ブルージェイズは先発右腕トレイ・イェサベージが4回裏、一死満塁のピンチで8番リベロを二ゴロ併殺に打ち取り、4回無失点で降板。その直後に打線が