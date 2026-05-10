9日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した池田親興氏と大矢明彦氏が、阪神戦にリリーフ登板したDeNA・中川虎大について言及した。中川は3−1の8回に登板すると、森下翔太を見逃し三振、続く佐藤輝明を空振り三振、前川右京を二ゴロ、阪神のクリーンアップを危なげなく3人で片付けた。池田氏は「投げるたびに自信がついているというか、投げっぷりもいい。こういう選手がいるとチームも乗っていける