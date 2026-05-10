9日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した池田親興氏が、同日のソフトバンク戦に好リリーフしたロッテ・八木彬について言及した。八木は1−4の5回から登板すると、2回をパーフェクトリリーフ。八木が好リリーフを見せると、打線も7回に佐藤都志也の本塁打、寺地隆成の押し出し四球で1点差に迫る。続く8回に佐藤が同点弾、9回にポランコの決勝弾で勝利した。池田氏は「八木、良かった。緩急、コース