猫モチーフの焼き菓子と雑貨を展開する「NEKO LAB（ネコラボ）」は、5月1日（金）から、夏限定商品を、公式オンラインショップで発売中だ。【写真】レモンカラーが涼しげなクリアポーチも！夏限定スイーツの詳細■夏だけのとっておきが楽しめる今回登場したのは、暑い季節にぴったりの爽やかさと、思わず笑顔になる猫モチーフのかわいさを詰め込んだ、この夏だけの限定スイーツ＆新作ギフト。レモンデザイン缶に焼き菓子を