「親を看取る」という言葉を聞くと、ドキッとしてしまう方も多いのではないでしょうか。今は元気な親も、いつかは老いて、病を得るようになってきます。その日は、どんな親であっても訪れるのです。関係がよい親であっても、よくない毒親であっても……。日頃からよい関係を築いている親であっても、親の最期をどう看取ったらいいのか不安だらけなのに、あまり関係のよくない親であれば、さらに不安は大きくなってしまいます。京都