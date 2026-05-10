今回は、節約を命じる夫に反撃したエピソードを紹介します。「お前のやりくりが下手だからだろ？」と言われ…「夫と結婚し、専業主婦になってほしいと言われたので仕事を辞めました。しかし夫に『生活費は月4万な？』『うまくやりくりしてくれよ』と言われ、困惑……。いくら子どもがいないとはいえ、物価高の今、大人2人で生活費4万はかなり厳しいです。しかも夫はちょこちょこ浪費していて、それが積み重なると、月4万ではとても