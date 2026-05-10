NHK大河ドラマの歴史は長い。1963年から63年も続いている。昭和、平成、令和と3つの時代を駆け抜けそのつど時代に合わせてアップデートしていると思うが、世代によって大河に求めるものに違いがあり、肯定や否定、様々な意見が飛び交う。それが豊かな議論になればいいが分断を生むのは残念だ。 参考：宮粼あおいの涙の名演に心震える『豊臣兄弟！』が描いた今までにない浅井長政の最期 例えば、歌舞伎は古典や