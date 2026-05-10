開催：2026.5.10 会場：グレートアメリカン・ボールパーク 結果：[レッズ] 3 - 1 [アストロズ] MLBの試合が10日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとアストロズが対戦した。 レッズの先発投手はチェース・バーンズ、対するアストロズの先発投手はスペンサー・アリゲッティで試合は開始した。 5回表、8番 ブレーデン・シューメイク 3球