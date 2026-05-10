この記事をまとめると ■海外ではライドシェアが移動インフラとして定着している ■利便性の裏には安全性や補償面の自己責任も存在する ■日本では制度より利用者意識の違いが壁になっている 海外ではすぐ来て便利なライドシェア 海外出張すると、出張先の移動で便利に使えるのがライドシェアだ。スタートアップ企業が自社アプリ上で、自家用車で移動したい人を乗せて稼ぎたいという人と、そのような自家用車で移動したいという