◇プロ野球パ・リーグ 西武-楽天（9日、ベルーナドーム）西武が楽天に勝利し3連勝。貯金を2に伸ばした西口文也監督がこの日の投手陣をたたえました。6回ノーアウト1塁2塁のピンチで2番手として黒田将矢投手が登板すると、見逃し三振とダブルプレーでしのぎ、その後の逆転につなげるピッチング。プロ初勝利を挙げました。西口監督は「あそこをしっかりと抑えてくれたことで、うちにまた流れが来たんじゃないかなと思います」と振り