タレント武井壮（53）が9日夜、Xを更新。タモリについて自身の思いなどをつづった。タモリを巡っては最近、ネット上で話題になり“タモリ論争”などと呼ばれている。4月20日、ヒカルがYouTube動画内で「俺ずっと昔から思ってたんですけど、タモリさんって全く面白くないと思ってたんですけど。いまだに僕分からなくて」などと発言。すると出演していた「カジサック」ことお笑いコンビ、キングコングの梶原雄太（45）も同調。自身が