【スターバックス】で長年愛されてきた「人気ドリンク」がついにリニューアル！ さまざまな点で進化しており、また違った味わいが楽しめそうです。ホットとアイスのどちらでも飲めるため、気温がどんどん高くなるこれからの時期にもぴったり。今回はそんなリニューアルした、注目のドリンクをご紹介します。 層が美しい仕上がり スタバの30周年にあわせてリニューアルされた「キャラメル マキア