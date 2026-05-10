「孫の顔を見せる」こと、それが親孝行になる。多くの方がそう思うのではないでしょうか。しかし、実際は少し違ったようです。今回は、筆者の知人A子に聞いた、「親孝行とは何か」を考えさせられる話です。 良かれと思った帰省、まさかの落とし穴？ 3人の子供を持つA子にとって、実家への帰省は年に数回の恒例行事でした。 「孫の顔を見せるのが親孝行」そう信じて、毎年欠かさず帰省していたのです。 実家では、母が腕によ