『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』などスーパー戦隊シリーズでブレイクし、ドラマ、映画、舞台とさまざまな作品で活躍を見せる志田こはく。この夏は劇団☆新感線に初参戦し、さらなるステップアップを遂げる。デビュー前にはフィギュアスケートに本格的に取り組み体を動かすことが大好きだという志田に、強者ぞろいの劇団☆新感線稽古場の印象や、舞台で演じることの魅力について話を聞いた。【写