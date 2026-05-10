俳優の中村雅俊と五十嵐淳子さんの三女で、モデルの中村里砂(36)が9日、自身のX(旧ツイッター)を更新。母・淳子さんが急逝した後の生活について、現状を報告した。中村里砂は1989年に2人の間に三女として誕生。2010年頃からはモデルや実業家として活動している。 【写真】目元は父、口元は母にそっくりな三女・中村里砂 今月2日には母の淳子さんが4月28日に急逝したことが発表された。訃報が明らかにされた日に、里砂