歌手の森口博子が8日、自身のブログを「驚き」のタイトルで更新。久々に出会ったタレントについて記した。 【写真】吸い込まれそうな大きな瞳ブロンド髪にバンダナ時間止まってる？な40代 森口は「先週の金曜日、 BAYFMで久しぶりに 山田まりやちゃんに、会いました」と報告し、マスク姿の自身とバンダナ姿のタレント・山田まりやとの2ショットをアップ。森口はラジオ局 BAYFM78で「KISS ＆ SMILE」(毎週金曜放送)に出演