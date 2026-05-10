散歩中のほんの一瞬の隙に、地面に落ちていたものを口にしてしまう犬の誤飲。 【写真】やっと辿り着いた誤飲防止ネット 犬の飼い主にとっては"あるある"なこの悩みを解決した、驚きの方法がSNSで話題になっている。 オーストラリア・メルボルンで暮らすフレンチブルドッグのフィリックスちゃんは、過去に誤飲で手術も経験。 エリザベスカラー、スカーフ、専用マスクなどを試すがうまくいかなかったものの、