2025年（1月〜12月）、文春オンラインで反響の大きかった記事を発表します。ライフ部門の第5位は、こちら！（初公開日 2025/08/04）。【写真多数】雑草だらけの空き地に痕跡が…名鉄“幻のターミナル駅”「堀川」の跡地を写真で一気に見る＊＊＊どだい廃線や廃駅というモノは、ほとんど人が暮らしていないような地方のローカル線で発生すると相場が決まっている。地方では鉄道を使って通勤する人など滅多におらず、事